Hagi Viitorul Constanta'dan ayrılacak

Viitorul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı.



Rumen gazeteci Emanuel Roşu, efsane futbol adamının kendisine yönelik yapılan eleştirilerden çok sıkıldığını ve yeni bir maceraya yelken açmak istediğini belirtti.



Hagi'nin bir sonraki adresinin neresi olacağı henüz bilinmiyor.



Ancak gelecek takımın neresi olursa olsun Rumen futbol efsanesi Hagi, kulübün akademisini yönetmeye devam edecek.



(Fanatik)

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