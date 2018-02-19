Alaa Ahmed oğlunu kaybettikten bir gün sonra maça çıktı

Irak Premier Lig takımlarından Naft Maysan takımında kalecilik yapan Alaa Ahmed, Al-Shorta ile oynadıkları maçın ardından yeni doğan oğlunun öldüğünü açıkladı ve sahada gözyaşlarına boğuldu.



Geçtiğimiz cuma günü oynanan mücadele beraberlikle sona ererken maçtan bir gün önce bebeğini kaybeden Iraklı kaleci, acı haberi takım arkadaşlarına ve teknik direktörüne açıkladı.



Gözyaşlarına hakim olamayan kaleciyi takım arkadaşları teselli ederken ortaya çıkan görüntüler duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Geçen sene Kasım ayında da, Amerikan futbolu oyuncusu Marquise Goodwin, yeni doğan çocuğunun ölümünden birkaç saat sonra sahaya çıkmış ve maçta forma giymişti.

(Sözcü)