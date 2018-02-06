Hollanda'da Ronald Koeman dönemi

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Ronald Koeman getirildi.



Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 54 yaşındaki Koeman ile 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.



Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yaptı.



Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

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