Mete Kalkavan Zelijeznicar - Atletico Madrid Gençlik Ligi maçını yönetecek
06 Şubat 2018 | 17:15
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı yarın Bosna Hersek'in Zelijeznicar ile İspanya'nın Atletico Madrid genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi play-off maçında görevlendirdi.
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda Zelijeznicar-Atletico Madrid maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Grbavica Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Haris Kaljanac olacak.
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