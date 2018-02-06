Feyenoord Van Persie'ye 11 garantisi vermiyor

Fenerbahçe’den Feyenoord’a transfer olan Robin van Persie, yeni takımında da şu ana kadar beklediğini bulamadı. Üç maçın üçüne de yedekte başlayan ve sonradan oyuna giren 34 yaşındaki forvet, Utrecht karşısında 9, Ado Den Haag karşısında 7, Venlo maçındaysa 8 dakika olmak üzere toplamda yalnızca 24 dakika sahada kaldı.



Fenerbahçe etkisinden kurtulamadı



Sarı-lacivertlilerde uzun süre sahalardan uzak kalan, forma hasretini yetiştiği kulüp olan Feyenoord’da gidermeyi hedefleyen Van Persie, ülkesinde de hayal kırıklığı yaşadı. Yaratması beklenen ‘Dirk Kuyt etksi’nin henüz yanına bile yaklaşamayan yıldız futbolcu için, önümüzdeki dönemin de benzer bir karakteristiğe bürünmesi tehlikesinin yakın olduğu ortaya çıktı.



Yedekte devam sürpriz olmaz



Futbolcunun bu konudaki sıkıntısını yetkililere ilettiği ancak karşılık bulamadığı bildirildi. Feyenoord konuyla ilgili yaptığı toplantıda durumu ele aldı ancak RVP’yi sevindirecek bir sonuca varmadı. Hollandalı idareciler futbolcuya ilk 11 garantisi vermeme kararı aldı. Buna göre önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalarda da oyuncunun yedek kulübesinde başlamasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.



Ligde olmaz, kupada bakarız!



Teknik ekibin bu tavrındaki esas sebebin, futbolcunun yüksek form düzeyinin uzağında olduğu tespit edildi. Yavaş yavaş kendisini ısındırmak isteyen teknik ekibin, buna karşın önemli lig maçlarında bunu yapmaya cesaret edemediği, kupa maçı olan Groningen karşısında kendisine daha çok şans verme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.



TV’lerdeki tartışma yön değiştirdi



Öte yandan Hollanda’da televizyon programları ve gazetelerdeki en önemli tartışma konularından bir tanesi de bu oldu. Van Persie Fenerbahçe’deyken ‘Feyenoord’a gelmeli mi, gelmemeli?’ tartışması yapan ‘otoriteler’ şimdi de ‘Yedekte beklemeye devam mı etmeli, ilk 11’de mi başlamalı’ tartışmalarına girişti. Gelişi bir dert olan yıldız futbolcunun, mevcudiyeti de ayrı bir dert haline geldi.



(Milliyet)

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