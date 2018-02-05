Cüneyt Çakır Dünya Kupası Hakem Semineri için Katar'a gidiyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Katar'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 9 Şubat Cuma günü sona erecek seminerde yer alacak.



Fiziksel yeterlilik testleri ve eğitim çalışmaları yapılacak seminerde TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere eğitim verecek.

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