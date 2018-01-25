Eski Trabzonsporlu Malouda Differdange 03'le sözleşme imzaladı

Differdange 03 Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



Kariyerinde Guingamp, Olympique Lyon, Chelsea, Trabzonspor ve Metz gibi takımlarda forma giyen Malouda, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Sol kanat oyuncusu son olarak Hindistan temsilcisi Delhi Dynamos'ta oynadı.