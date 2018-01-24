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Javier Mascherano Hebei Fortune'a transfer oldu

24 Ocak 2018 | 23:09

Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'yu kadrosuna kattı.

Javier Mascherano Hebei Fortune'a transfer oldu

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Mascherano'nun bonservis bedeli konusunda Hebei Fortune ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli oyuncunun futbol hayatına Çin'de devam edeceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona formasını 7,5 sezon boyunca giyen 33 yaşındaki Mascherano için Hebei Fortune 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Mascherano, Barcelona formasıyla 334 maçta forma giyerken, 18 kupa kazanmıştı.

Hebei Fortune'ın kadrosunda, Fildişi Sahilli Gervinho ile Arjantinli Ezequiel Lavezzi de yer alıyor.

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