Eski Trabzonsporlu Majeed Waris Porto'ya transfer oluyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki oyuncu için Porto ile Lorient arasında anlaşma sağlandı.



1.72 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da oynayabilir. Oyuncu Porto'da görüntülendi.



Trabzonspor'dayken bekleneni veremeyip Fransa'ya dönen Waris'in Porto'nun taktiği için çok uygun olduğu belirtilen haberde oyuncunun Ligue 1'de 55 maçta 22 gol kaydettiği bilgisine de yer verildi.



Waris, Trabzonspor ve Lorient dışında Hacken, Spartak Moskova ve Valenciennes takımlarında forma giydi.



Porto'da oynayan Vincent Aboubakar da Portekiz ekibine Lorient'den transfer edilmişti.



Majeed Waris, Spartak Moskova'dan Trabzonspor'a 6 milyon Euro'ya transfer olmuş, 1 sezon sonra ise Lorient'e 4.5 milyon Eur'ya gönderilmişti.



(Cnn Türk)

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