Ertuğrul Sağlam Traktör Sazi'nin başına geçti

İmza töreninde konuşan Sağlam, "25 milyon Türk taraftarıyla Traktör Sazi takımı İran'ın en köklü takımlarından biridir." dedi.



Kendisini ülkesinde gibi hissettiğini ifade eden Sağlam, gösterilen yakın ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.



Sağlam, İran Ligi'nde 11. sırada bulunan takımı en kısa zamanda üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, kulüple sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan Sağlam, 380 bin dolar alacak.

PAYLAŞ