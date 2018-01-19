Feyenoord Robin van Persie'yi resmen açıkladı
19 Ocak 2018 | 20:23
Feyenoord, Robin van Persie transferini resmen duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılmak için görüşmeler yapan Robin van Persie'nin Feyenoord'a transferi resmileşti ve Hollanda ekibi bu transferi taraftarlarıyla paylaştı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Fenerbahçe'den Robin van Persie'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Robin van Persie ile anlaşma sağlandığını duyuruldu. Yıldız oyuncu pazartesi günü Rotterdam'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
Feyenoord Kulübü'nden sözleşme detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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