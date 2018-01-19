El-Nasr Prandelli'nin görevine son verdi
19 Ocak 2018 | 17:47
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de tutunamadı. El-Nasr Kulübü, Prandelli'nin görevine son verdiğini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımını çalıştıran Cesare Prandelli'nin görevine son verildi.
Bir dönem Galatasaray'da da görev almış olan İtalyan teknik adam Prandelli, mevcut kariyerini sürdürdüğü El-Nasr takımından kovuldu. Takımın başında 12 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
El-Nasr'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prandelli'nin görevine son verildiği, takımı geçici olarak Ali Murad'ın çalıştıracağı ifade edildi.
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