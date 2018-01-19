El-Nasr Prandelli'nin görevine son verdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımını çalıştıran Cesare Prandelli'nin görevine son verildi.



Bir dönem Galatasaray'da da görev almış olan İtalyan teknik adam Prandelli, mevcut kariyerini sürdürdüğü El-Nasr takımından kovuldu. Takımın başında 12 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.



El-Nasr'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prandelli'nin görevine son verildiği, takımı geçici olarak Ali Murad'ın çalıştıracağı ifade edildi.

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