Cosmin Lambru protez kolla futbol oynuyor

Küçük yaşta kolunu kaybeden Cosmin Lambru, Romanya'nın Petrolul takımında forma giyen genç forvet dün akşam ilk defa sahaya çıktı. İşte Cosmin Lambru'nun hikayesi.



KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ



Genç futbolcu Cosmin Lambru henüz 8 yaşında bir çocukken, kaykayı ile gezerken, süratle gelen bir kamyondan kaçamadı. Küçük Cosmin, kendisine çarpan dev kamyonun altında sürüklendi. 4 yaşından beri futbol oynayan Cosmin'in o aklından geçen tek şey; 'bir daha futbol oynayamayacağım' oldu...



MUCİZE GERÇEKLEŞTİ



Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi bulunmayan, fakat sol eli bilekten itibaren neredeyse parçalanan Cosmin o anları şu şekilde anlattı, 'Bilincim açıktı fakat büyük bir acı çekiyordum. Arkadaşlarım ve yoldan geçenler bana yardım ettiler. Hemen hastaneye kaldırıldım. Bu kaza sonrası futbol hayallerimin sona ereceğini zannettim.'





8 yaşındaki Cosmin'in sol eli bilekten itibaren kesildi. Enfeksiyon kapan kolunun durumu gittikçe kötüleşti. Doktor Otilia Racasa, Lambru için devreye girdi. Doktor Racasa, saatler süren ameliyatların ardından genç futbolcunun kolunu kurtarmayı başardı.



SOL ELİ KARNINA DİKİLDİ



1,5 ay boyunca hastanede kalan Cosmin'in sol eli önce karnına dikildi. İnsanın vücudunun harika tasarımı, dokuların bu şekilde yenilenmesini sağladı. Sadece sırt üstü yatan, tuvalet ihtiyacı dışında hareket etmesine izin verilmeyen Cosmin, eline her baktığında o kazayı hatırladı. Aynı zamanda da kendisine bir motivasyon kaynağıydı bu: bir gün mutlaka futbolcu olacağım!

(Hürriyet)