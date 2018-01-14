Neymar ile Cristiano Ronaldo'nun takas olacağı iddia edildi

Belkide tarihin en büyük transferi bu yaz gerçekleşeceğe benziyor.



İspanyol radyosu Cadena Ser'te yayınlanan 'El Larguero' programında Neymar'ın Real Madrid'e Cristiano Ronaldo'nun da PSG'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Programda Real Madrid'in Neymar'ı istediği ve Rusya'da Dünya Kupası'nın ardından PSG'yle Neymar ile Ronaldo'nun takas haberinin duyurulacağı iddia edildi. Radyo, Ronaldo'nun Neymar transferine dahil edilmesi fikrinin Real Madrid başkanı Florentino Perez'e ait olduğunu da belirtti. İki kulübün şimdiden görüşmelere başladığı belirtiliyor.



Ronaldo'nun kabul etmesi için transferin takas gibi gösterilmeyeceği, her iki oyuncunun da ayrı ayrı transfer olacağı belirtiliyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'de oynamak Neymar'ın Altın Top ödülünü kazanma şansını artıracaktır' demişti.

(CNN Türk)