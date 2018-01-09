Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'yi Viitorul'a transfer etti

Ianis Hagi, Viitorul Constanta Teknik Direktörü ve babası Gheorghe Hagi ile birlikte ülkesi Romanya'ya geri döndü. FC Viitorul takımının teknik direktörü Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'yi resmen kendi takımına transfer etti.



19 yaşındaki Hagi, 2016 yılında 2 milyon Euro'ya Viitorul'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Fiorentina'nın İanis'i hiç oynatmadığını ve oğlunun kariyerinde 1.5 yılın kaybolduğunu söylemişti.



Gheorghe Hagi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ''Oğlum bir yere gitmeyecek. Fiorentina ile anlaşmayı umuyoruz'' ifadelerini kullanmıştı. Ianis Hagi'nin ismi, bir dönem transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.

(Sporx)