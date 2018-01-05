Arda Turan için Chicago Fire iddiası!

Bu transfer döneminde Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Bu sezon Barcelona ile hiçbir resmi maça çıkmayan Arda için İspanya macerasının sonu gelmek üzere. Son dönemde özellikle Türk medyasında yer alan haberlerde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in milli oyuncuyla ilgilendiği yazılsa da İngiltere’den sürpriz bir iddia geldi.



Daily Mail gazetesinin haberine göre Arda Turan, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile görüşme halinde. Barcelona’nın Coutinho, Griezmann ve Yerry Mina gibi transferleri gerçekleştirmek için elindeki 8 oyuncuyla yollarını ayıracağı ve Arda Turan’ın da bu listedeki isimlerden biri olduğu kaydedildi.



Bu sezon sadece Türk Milli Takımı’yla 2 maçta forma giyen Arda Turan bu transferle birlikte kariyerinde ilk kez kıta değiştirmiş olacak.



Chicago Fire ile sözleşmesi sona eren Bastian Schweinsteiger’in kulüple görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme imzalayabileceği iddia ediliyor.



MLS'te sezon mart ayında başlayacak. Chicago Fire'ın ilk maçı 3 Mart Cumartesi günü Colorado Rapids'e karşı olacak.

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