Los Angeles Galaxy Ashley Cole'ün sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Cole'un 2018'de de Galaxy formasını giymeye devam edeceği bildirildi.



Ülkesinde Arsenal ve Chelsea, İtalya'da Roma'da top koşturan deneyimli futbolcu, Ocak 2016'da Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.



İngiltere Milli Takımı'nda 107 kez görev yapan Cole, ABD ekibinde iki sezonda 55 maça çıktı.

PAYLAŞ