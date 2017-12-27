Denilson kadın yardımcı hakeme kalp gönderdi

Brezilya'daki bir dostluk maçında ünlü futbolcu Denilson'ın yaptığı hareket tartışma yarattı.



2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu'nu yaşayan eski süper yıldız maçtaki bir pozisyonda ofsayta düştü.



Bayrağını kaldıran kadın yardımcı hakem Ericles Artuzi'ye sinirlenen Denilson hakeme birkaç kez eliyle kalp işareti yaptı.



Ancak bu hareket hem maçın kadın orta hakemi hem de sosyal medyada tepki çekti.



Sosyal medyada Denilson hakem bir erkek olsaydı ona bu hareketi yapamayacağı gerekçesiyle 'cinsiyetçilikle' suçlandı.



Orta hakem ise Denilson'u sarı kartla cezalandırdı.

(Sputnik)