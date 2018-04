Erol Bulut: 'Ligin muhtemel şampiyonu Medipol Başakşehir'

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Gençlerbirliği galibiyetiyle ligde kalma anlamında önemli bir aşama kaydettiklerini aktaran Bulut, ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını ifade etti.



Bulut, ligde oynayacakları 7 maçın daha bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki 7 maçtan maksimum puanlar alıp daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bu hafta Medipol Başakşehir maçımız var. Güçlü bir ekip, iyi futbolculara sahip. Ancak biz yine de Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu hafta çalışmalarımızı yapıp, Medipol Başakşehir karşısında iyi bir performans göstererek, oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz."



"Gerçekten zor bir maç olacak"



Medipol Başakşehir takımında 3,5 yıl çalıştığını hatırlatan Bulut, şunları kaydetti:



"Takımın sıfırdan buralara gelmesinde benim de büyük katkım oldu. Takımı iyi tanıyorum, oyun felsefelerini iyi biliyorum. Ancak bu durum 'çıkıp orada maçı kazanacağız, döneceğiz' anlamına gelmiyor. Takımın bir kalitesi var, bu seviyeye gelmesi 3,5 yıl aldı. Başakşehir her yıl üzerine koyarak giden bir takım oldu. Sezon başında ben de o takımın, kulübün içerisinde bulundum. Bu takım Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yenen bir takım o yüzden bizim açımızdan gerçekten zor bir maç olacak. Başakşehir'den iyi sonuçla döneceğimizi umut ediyorum."



Bulut, bir gazetecinin hedefleri ile ilgili sorusuna, "İlk önce 40 puanı bulup, ondan sonraki hedefimizi belirleyecektik. 40 puanı henüz bulmadığımız için bir sonraki hedefi şu an açıklayamayacağım." yanıtını verdi.



"Ligde şampiyonluğa en yakın kim?" sorusu üzerine Bulut, "Ligin muhtemel şampiyonuyla oynayacağız. Şu an gözüken o. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bakıldığında en iyi futbolu oynayan, şampiyonluğa en yakın olan takım Medipol Başakşehir." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

