Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Karabükspor (Maç özeti)
25 Şubat 2018 | 15:49
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, son sıraya demir atan Kardemir Karabükspor'u rahat yendi: 3-1.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u yenerken zorlanmadı: 3-1. Ev sahibi ekibin gollerini 23'te Doria, 60'ta Boutaib ve 69'da Barazite atarken, konuk ekibin tek sayısı 90+1'de penaltıdan Leandrinho'dan geldi. Bu galibiyetle Evkur Yeni Malatyaspor puanını 31'e yükseltti. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
YORUMLARI GÖR