Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u yenerken zorlanmadı: 3-1. Ev sahibi ekibin gollerini 23'te Doria, 60'ta Boutaib ve 69'da Barazite atarken, konuk ekibin tek sayısı 90+1'de penaltıdan Leandrinho'dan geldi. Bu galibiyetle Evkur Yeni Malatyaspor puanını 31'e yükseltti. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

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