Evkur Yeni Malatyaspor, Doria ile sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı Brezilyalı stoper Matheus Doria Macedo ile sözleşme imzaladı.



Sezon sonuna kadar kiralanan Doria için İstanbul'daki bir otelde imza töreni düzenlendi. Törene 23 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı kulübün genel sekreteri Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin ve futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik katıldı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Adil Gevrek, Doria'nın başarılı olacağına inandığını belirterek, "Evkur Yeni Malatyaspor'a katkı sağlayacağına ve başarılı olacağına inandığımız bir kardeşimiz. Bize çok faydalı olacak. Hem kendisi hem de Malatya için hayırlı olsun. En az iki üç transfer demiştik. İnşallah bir veya iki tane transfer daha yapacağız. Forvet bölgesine bir transfer daha yapacağız. Önümüzdeki günlerde üçüncü transferi de yapabiliriz. Görüştüğümüz isimler var." diye konuştu.



Gevrek, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Operasyona devam eden askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.



Doria ise Yeni Malatyaspor'a transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim. Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum. Çok güzel karşılandım. Malatyaspor'dan transfer teklifi geldiğinde bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Buraya gelirken hiç tereddüt etmedim. Bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

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