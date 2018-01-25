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Doria Evkur Yeni Malatyaspor için sağlık kontrolünden geçecek

25 Ocak 2018 | 17:41

Evkur Yeni Malatyaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Matheus Doria yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Doria Evkur Yeni Malatyaspor için sağlık kontrolünden geçecek

Evkur Yeni Malatyaspor'un her konuda anlaşmaya vardığı genç stoperin yarın İstanbul'da sözleşme imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. Sezon sonuna kadar kiralanacağı belirtilen Brezilyalı futbolcunun yarın Malatya'da takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Fransa 1. Lig takımı Marsilya'da forma giyen Matheus Doria'nın bu sezon takımında fazla forma şansı bulamadığı için maç eksiğinin bulunduğu ve bundan dolayı kısa sürede takımda şans bulmasının zor olduğu öğrenildi.

Salon futbolu oynarken keşfedildi

Tam ismi Matheus Doria Macedo olan genç stoper, 8 Kasım 1994 Sao Gonçalo doğumlu. Futbola futsal (Salon futbolu) oynayarak başlayan genç savunmacı, ilk olarak Gremio tarafından keşfedildikten sonra yeşil sahalara adım atma fırsatını yakaladı. Ama ayak bileği kırılınca, Gremio ondan vazgeçti. 14 yaşında Botafogo ile antremanlara çıkıp beğenildi ve Botafogo altyapısına kabul edildi. Genç futbolcu Süper Lig'den birkaç takımın daha transfer listesinde bulunuyordu.

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