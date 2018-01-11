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Hamit Altıntop, Yeni Malatyaspor yolunda

11 Ocak 2018 | 14:43

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop'la anlaşma sağladı.

Hamit Altıntop, Yeni Malatyaspor yolunda

Ailesel sebeplerden dolayı Darmstadt'tan ayrılan Hamit Altıntop, sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor'da... beIN Sports'un haberine göre; Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.Malatyaspor Başlanı Adil Gevrek ise yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, kesin bir anlaşmanın henüz olmadığını ifada etti.

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