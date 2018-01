Erol Bulut: 'VAR olsaydı 30 puanımız olurdu'

Ligin ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Malatya temsilcisinin teknik direktörü, AA muhabirine VAR uygulaması, ilk yarıdaki performansları, transfer çalışmaları ve eski takımı Medipol Başakşehir'in başarısı hakkında açıklamalarda bulundu.



VAR sisteminin faydalı olacağını dile getiren Erol Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiğim ilk maçta hakem hatasına maruz kaldım. Çizgiden ortaya çevrilen topla 2-1 maçı kazanmış olacaktık ama tahmin üzerine yardımcı hakem golümüzü iptal ettirdi. Akhisarspor maçında aynı pozisyonda Galatasaray'a gol verdiler. Herkes hata yapabilir ama tahmin üzerine karar vermek veya yüzde 100 penaltının çalınmaması yanlış. VAR, bence çok iyi. Keşke sezon başından beri uygulansaydı, şu an 30 puanda olurduk." diye konuştu.



"Kısa dönemde takımımızla iyi işler yaptık"



Bulut, ilk yarının ortalarında göreve gelmelerine rağmen kısa zamanda iyi işler yaptıklarını belirtti.



Sezonun 7. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesi göreve geldiklerini hatırlatan Bulut, "O karşılaşmaya hazırlanma süremiz 3 gündü. Sonrasında da maçlara hazırlanma sürecimiz maalesef çok uzun olmadı. Ancak kısa dönemde takımımızla iyi işler yaptık. Futbolcularımız onlara verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getirdi." ifadelerini kullandı.



Her hafta yükselen bir grafik çizdiklerini aktaran Erol Bulut, "İstediğimiz puanları ilk yarının sonuna doğru alabildik. İyi oynamamıza rağmen ya puan alamadık ya da berabere kaldık. Çok pozisyona girmemize rağmen gol atamıyorduk. Son iki maçta sadece 1 gol yedik. Son 2 maçımız (Galatasaray ve Kayserispor) zordu ama kazanmasını bildik. Hedeflediğimiz 20 puanın üstüne çıkmayı başardık. Daha fazla puan alabilirdik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik, şu an 27-28 puanda olabilirdik." şeklinde konuştu.



"En kısa sürede transferin takıma katılmasını umuyorum"



Erol Bulut, ara transferde yapılacak takviyeler için sarı-siyahlı kulübün yönetim kuruluna isimleri uzun süre önce verdiğini ve transferlerin kısa sürede takıma katılmasını umduğunu aktardı.



Devre arasında transfer yapmanın zorluklarına değinen 42 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:



"İkinci yarıya yapacağımız birkaç transfer ile daha iyi girerek, sıkıntılı yönlerimizi tamamlamış olacağız. Mevkisel olarak birkaç eksiğimiz var. Bu eksikleri gidermemiz gerekiyor. Yönetime uzun zaman önce mevkilerle ilgili isimleri verdik. Onlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Bugünkü antrenmanda birkaç yeni transfer aramızda olsun isterdik ama ara transfer biraz zor. En kısa sürede transferlerin takıma katılmasını umuyorum. Çünkü uyum süreci çok önemli. Ne kadar erken gelirse takıma uyum süreci hızlı olacaktır."



"Hücum anlamında da kendimizi geliştirmemiz lazım"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut, takımının hücum anlamında da gelişmesi gerektiğini söyledi.



Savunmanın kendisinin çok önem verdiği bir alan olduğunu anlatan Erol Bulut, "İyi defans yapmadığınız zaman maç kazanma şansınız zor. Hücumda ne kadar iyi olursa olsun, defans kötüyse 2 atar 3 yersiniz, 1 atar 2 yersiniz. İyi bir defans, takımın seviyesini üst düzeye çekebilir. Geldiğimizden beri bunun üzerine çalıştık. Şimdi hücum anlamında da kendimizi geliştirmemiz lazım. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kamp döneminde bunun üzerine çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Başakşehir, şampiyonluk yarışında olacaktır"



Erol Bulut, uzun süre yardımcı antrenörlük yaptığı Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışının içinde olacağını bildirdi.



Sezonun ilk yarısını lider bitiren eski takımının iyi gittiğini aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı:



"Başakşehir'de 2014'teki ilk senemizde ligi 4. sırada bitirdik. Disiplinli ve sistemli bir çalışma yapmıştık. Gittikçe yükselen bir grafik çizdik. Oyun kalitesini yükseltmek istiyorsanız, oyuncu kalitesini artırmanız gerekiyor. Onu her sene Başakşehir'de yapabildik. Geçen sene ilk yarıyı 39 puanla bitirdik. İkinci yarı işler istediğimiz gibi gitmedi. Ligden düşen takımlara puan kaybettik. Başakşehir ile geçen sene şampiyonluğu yaşayabilirdik. Bu sene de iyi gidiyorlar. Şu anda 36 puandalar ama lig daha çetin geçiyor. İkinci yarı daha zor olacak. Onlar da üzerine koyacaklardır. Şampiyonluk yarışının içinde olacaklardır."

