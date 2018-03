Robinho Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

Robinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a gelmeden önce Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu anlattı.



Türkiye hakkındaki bilgileri bu ülkede oynayan Brezilyalı oyunculardan edindiğini aktaran Robinho, görüştüğü tüm arkadaşlarının olumlu görüşlerinin ardından Sivas'a geldiğini ifade etti.



Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleri



Robinho, geçmişte Türkiye'den aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok kulüpten transfer teklifi aldığını doğrulayarak, ''Farklı zamanlarda geldi bu teklifler çünkü o zamanlarda İtalya ve İspanya'da oynuyordum. Benim için Türkiye'ye gelmek çok zor bir durumdu. Özellikle ailem açısından zordu.'' dedi.



Özellikle Fenerbahçe'nin kendisine yönelik teklifte bulunduğunda en yakın arkadaşı olan Alex de Souza ile iletişimde olduğunu dile getiren Robinho, ''Fenerbahçe'den böyle bir ilgi oldu ama tam olarak hatırlamıyorum zamanını. O zamanlarda İspanya ve İtalya arasındaydım. Alex benim can kardeşim, dostum o yüzden onunla sürekli iletişimdeydim. Böyle bir şeyler oldu, konuşuluyordu, bana birkaç soru sordular.'' diye konuştu.

''Hep futbolda kalacağım''



Robinho, Türk futbolunu çok sevdiğini bu ligde oynamaktan büyük keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Spor Toto Süper Lig, zor ve mücadeleci bir lig. Golleri çok olan bir lig. O yüzden gerçekten çok seviyorum Türkiye ligini."



Referanslar Alex de Souza ve Roberto Carlos'tan



Brezilyalı yıldız oyuncu, Sivas'ta mutlu olduğunu ve geleceğiyle ilgili farklı bir plan yapamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:



''Şimdi gerçekten çok mutluyum Sivas'ta. Mental olarak Sivasspor'dayım. Artık gelecek ne gösterir bilemem ama şunu biliyorum ki hep futbolda kalacağım. Ailemi de Sivas'a getirdim. İlk geldiğimde biraz zorlandım ama şimdi ben ve ailem gerçekten çok mutluyuz Sivas'ta. Türkiye'ye gelmeden önce Alex ile epey konuşmuştum ayrıca Roberto Carlos ile de konuşmuştum. Türkiye hakkında olumlu bilgiler verip, iyi bir ülke olduğunu söylediler. Taraftarlar futbolu çok seviyor. Büyük bir taraftar kitlesi var. Burada oynamak çok güzel bir his. İyi ki Türkiye'ye gelmişim.''



Şu an performansının henüz yüzde 100 seviyelerde olmadığını da anlatan Robinho, ''Çünkü ben sezonun ortasında geldim. Sezonun başında takımla bir kamp dönemi yaşamadım. Özellikle üstüme daha katarak gideceğim ama şu an yüzde 100 değilim. Burada bana ve aileme gösterilen ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bunun devam etmesini diliyorum.'' diyerek sözlerini tamamladı.