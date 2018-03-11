SPOR
Barcelona, Arthur'u kaptı!

Barcelona, Arthur'u kaptı!

Cenk Tosun İngiliz basınında

Cenk Tosun İngiliz basınında

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür antrenmanı tamamlayamadı

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür antrenmanı tamamlayamadı

Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

11 Mart 2018 | 10:51

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü


Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta Medipol Başakşehir'i 1-0, Osmanlıspor'u 3-2, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 25. haftasında dün de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Kone 11. golünü attı
Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Arouna Kone, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Kasımpaşa karşısında kırmızı-beyazlı ekip adına 2 gole imza atan 34 yaşındaki golcü, sergilediği futbolla da beğeni topladı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.