Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde D.G. Sivassrpor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele oldukça yüksek bir tempoda başladı. Daha etkili olan taraf Sivasspor iken ilk golü de 13. dakikada buldu. Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fakat golün moralini bozmasına izin vermeyen Kasımpaşa Eduok'la 5 dakika sonra 18. dakika yanıt verdi ve beraberliği yakaladı. İlk yarı da beraberlikle sona erdi.



Mücadelenin son anları yaklaşırken 85. dakikada ev sahibi Sivas penaltı kazandı. İlk golün sahibi Kone tekrar sahneye çıktı ve penaltıdan takımını tekrar öne geçirdi. Fakat pes etmeyen Kasımpaşa 90+2'de Diagne'nin frikikten attığı güzel golle tekrar beraberliği yakaladı ve 1 puanı son anda kopardı. Bu sonuçla D.G. Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Kasımpaşa 31. puanını hanesine yazdırdı.

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