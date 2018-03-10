SPOR
Malavi'de hakem futbolcuyu öldürdü!

Malavi'de hakem futbolcuyu öldürdü!

Bayern Münih 6 - 0 Hamburg (Maç özeti)

Bayern Münih 6 - 0 Hamburg (Maç özeti)

Manchester United 2 - 1 Liverpool (Maç özeti)

Manchester United 2 - 1 Liverpool (Maç özeti)

Eibar 1 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

Eibar 1 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa (Maç özeti)

10 Mart 2018 | 15:37

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde D.G. Sivasspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde D.G. Sivassrpor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele oldukça yüksek bir tempoda başladı. Daha etkili olan taraf Sivasspor iken ilk golü de 13. dakikada buldu. Robinho'nun ara pasında ceza sahası  sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fakat golün moralini bozmasına izin vermeyen Kasımpaşa Eduok'la 5 dakika sonra 18. dakika yanıt verdi ve beraberliği yakaladı. İlk yarı da beraberlikle sona erdi.
 
Mücadelenin son anları yaklaşırken 85. dakikada ev sahibi Sivas penaltı kazandı. İlk golün sahibi Kone tekrar sahneye çıktı ve penaltıdan takımını tekrar öne geçirdi. Fakat pes etmeyen Kasımpaşa 90+2'de Diagne'nin frikikten attığı güzel golle tekrar beraberliği yakaladı ve 1 puanı son anda kopardı. Bu sonuçla D.G. Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Kasımpaşa 31. puanını hanesine yazdırdı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.