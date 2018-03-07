Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

Devre arası transfer döneminde Sivasspor'a katılan, attığı goller ve sergilediği oyunla futbolseverlerin gözünün pasını silen Robinho, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi. 34 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce de Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirtirken vatandaşı ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yla ilgili ses getirecek ifadeler kullandı.



Robinho'nun açıklamaları şöyle:



'Sivasspor'u takip ediyordum'



Sivas'a gelmeden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çok fazla bilgiye sahiptim. İnanmayacaksınız ama Sivas'ı da takip ediyordum. Çünkü Roberto Carlos ve Cicinho Sivasspor'da görev aldığı için, çok fazla ilgimi çekiyordu.



'Alex dünyaya 1 kez gelir'



Giuliano gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Dünya Kupası'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası yok.

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