Hakan Arslan, Antalyaspor'u boş geçmiyor

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Antalyaspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmedi. Kırmızı-beyazlı ekibin 30 yaşındaki futbolcusu Hakan Arslan'ın, Antalyaspor'a karşı oynadığı maçlardaki performansı ve gol istatistiği dikkati çekiyor. Ligin ilk yarısında 7. haftada Sivas'ta oynanan karşılaşmada Antalyaspor filelerini 3 kez havalandırma başarısı gösteren Hakan, 24. haftada da Antalya deplasmanında takımının ilk golüne imza attı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hakan'ın gol attığı bu müsabakalarda Antalyaspor'u iç sahada 3-1, geride kalan hafta sonu ise deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.



Gol sayısını 5'e yükseltti

Süper Lig'de 24 haftalık periyotta Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın tüm maçlarda ilk 11'de görev verdiği Hakan Arslan, söz konusu müsabakalarda 2 bin 323 dakika oyunda kalıp golleriyle de takımına önemli katkı sağladı.



Ligde 5 gole ulaşan deneyimli futbolcu, 18. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da bir gol kaydetmişti. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı bu karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Hakan Arslan, Demir Grup Sivasspor'da Aroune Kone'den sonra en golcü oyuncu olarak da dikkati çekti. Hakan, ligde 9 golü bulunan Kone'nin ardından takımının en skorer ikinci ismi oldu.



"Hedefim 7 gole ulaşmak"

Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gollerle takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde iyi bir kadro kurduklarını ve ligde başarılı bir periyot çizdiklerini dile getiren Hakan, Kasımpaşa forması giydiği dönemde de Antalyaspor'a karşı 2 gol attığını anımsattı.



Futbolcular için şanslı gelen takımlar olduğunu belirten Hakan, "Gollerim enteresan bir şekilde hep Antalyaspor'a denk geliyor. Golleri genele yaymaya çalışıyorum. Çok pozisyona giriyordum ama gol atamıyordum, sezon başından beri çok söylüyordum, 'Bunlar elbet bir gün gol olacak.' diyordum." şeklinde konuştu. Her idmandan sonra takım arkadaşları Ziya Erdal, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile gol çalıştıklarını dile getiren Hakan, bu çalışmaların meyvesini gol atarak aldığını ifade etti. Sezon başında hedefini 7 gol olarak belirlediğini aktaran Hakan, "Bu hedefimi teknik direktörümüz Samet Aybaba ile paylaştığımda, 'Nasıl atacaksın?' diyordu. Antalyaspor'a 3 gol attıktan sonra o da buna inanmaya başladı. Bu sezon şu ana kadar 5 golüm var, hedefime ulaşmam için 2 gol kaldı. Orta saha oyuncusu için 7 gol, çok iyi bir rakam." diye konuştu.

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