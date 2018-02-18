Sivasspor evinde kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekibin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi.



Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, bir beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



Kırmızı-beyazlılar bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.



Robinho: Performansımdan çok mutluyum

Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, takımının performansını daha da artıracağına ve üst sıralara yükseleceğine inandığını belirtti. Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Robinho, Osmanlıspor karşılaşmasında 2 gol attığı için hem kendi hem de takımı adına mutlu olduğunu kaydetti.



Osmanlıspor karşılaşmasının zor geçtiğini dile getiren Robinho, "En önemlisi 3 puandı. Güzel goller attım, hem kendi adıma hem de takımım adına mutluyum. Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başladım. İyi performans yakaladığımı düşünüyorum, öz güven de geldi. İlerleyen maçlarda performansımızın daha da artacağını düşünüyorum. Performansımdan çok mutluyum, 2 gol attım ve 1 de asist yaptım. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum." ifadelerini kullandı. Robinho, ligde kalan maçları da kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, ailesiyle güzel günler geçirdiği Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

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