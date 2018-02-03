Robinho soğuğa isyan etti!

Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizmesine rağmen Sivas'ın dondurucu soğuğu nedeniyle fazlasıyla zorluk çeken Robinho, antrenmanlarda diğer futbolculara sık sık şaka yollu bu soruyu soruyor: “Yaz ne zaman gelecek?” Kone başta olmak üzere yabancı oyuncular belli bir süre sona hava değişimini atlatacağını Robinho'ya söylerken, teknik direktör Samet Aybaba da Brezilyalı süperstarın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.



"ZAMANLA ALIŞACAK"

Tecrübeli hoca, “Robinho'nun kalitesi dünya çapında, takımla da uyumu iyi. Ancak Brezilya'dan geldiği için soğuk havaya henüz ayak uyduramıyor. Bu çok doğal. Zamanla alışacaktır” dedi.



İKİNCİ YARIDA...

Geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez forma giyen ve son 20 dakikada oyuna giren Robinho, yarınki Galatasaray maçını iple çekiyor. Samet Aybaba, hazır olduğunu söylemesine rağmen Sambacı'yı büyük ihtimalle ikinci yarıda oyuna sürecek. Tecrübeli hocanın, fizik olarak henüz tam kapasiteye ulaşmadığı için Robinho'yu ilk 11'de değerlendirmek istemediği öğrenildi. (Fanatik)

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