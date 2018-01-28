Sivasspor'a çok sert Robinho tepkisi!..

Milan’da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu öne sürülen Robinho’ya Milano Mahkemesi 9 yıl hapis cezası verdi. Karar temyiz sürecindeyken kariyerine Brezilya’da Atletico Mineiro’da devam eden Robinho, buradan Sivasspor’a transfer oldu. Sözleşmeye ünlü futbolcunun cezasının kesinleşmesi halinde anlaşmanın fesh edileceği maddesi konuldu.



Ancak İtalyan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, bu maddeye rağmen Sivasspor’a tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:



Sivasspor bu hareketiyle Türkiye’nin tecavüz suçlularının korunup kollandığı bir yer olma konusunda dünya çapındaki bilinirliğini iyice artırmış bulunmaktadır. Tecavüzden hüküm giymiş bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meşrulaştırmaktır. Yasal boyutta gerekenin yapılması için bütün adımları atacağız. Sivas milletvekilleri de dahil olmak üzere İl Spor Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu nezdinde de girişimde bulunacağız.”



KADINI ISLIKLA TACİZ EDENE 350 EURO CEZA

Fransa’da hükümete sunulacak yeni yasa tasarısına göre kadınlara ıslık çalma, dokunma, takip etme ya da laf atma gibi her türlü cinsel tacizin önüne geçebilmek için para cezası kesilecek. Para cezasının şimdilik 90 Euro (337 TL) ile 350 Euro (1.300 TL) arasında planlanıyor.

Ancak hazırlanan 25 sayfalık raporda cinsel tacizin ne olduğu, hangi hareketin cinsel tacize girdiği, taciz ile flörtün nasıl ayırt edileceği tartışma konusu oldu. Senatoda bir gurup cezanın sadece sembolik bir tutar olması gerektiğini belirtirken bir grup ise belirlenen cezanın böyle bir suç için çok az olduğunu vurguladı.

Cinsel tacize karşı kampanyalar giderek artarken bu ceza da akıllara son zamanlarda Hollywood’un çoğunluğu tarafından desteklenen #MeToo kampanyasını getirdi. (Vatan)