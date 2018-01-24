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Robinho ilk antrenmanına çıktı

24 Ocak 2018 | 16:21

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un renklerine bağladığı Brezilyalı forvet Robinho, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Robinho ilk antrenmanına çıktı


Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti.

Antrenmana, Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosunda kattığı ve dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yıldız oyuncu Robinho da katıldı. Takımla ilk kez antrenmana çıkan Robinho'ya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

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