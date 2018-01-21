Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Teleset Mobilya Akhisarspor

Spor Toto Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı iki ekibin karşılıklı ataklarına sahne oldu. Fakat gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti. İkinci yarıda ev sahibi Sivasspor, 52. dakikada Hakan Arslan'la 1-0 öne geçti. 67. dakikada Akhisar'ın yeni transferi Dany 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fakat bu durumdan etkilenmeyen Akhisar, bu karttan 5 dakikada sonra 72'de Olcan rakip ağları havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar birer puana razı oldu. Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Akhisar da 20. puanını hanesine yazdırdı.

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