SPOR
Gomis Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Gomis Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Arda Turan gol sevincini asker selamıyla yaşadı

Arda Turan gol sevincini asker selamıyla yaşadı

Galatasaray'da Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray'da Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Teleset Mobilya Akhisarspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Teleset Mobilya Akhisarspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Teleset Mobilya Akhisarspor

21 Ocak 2018 | 15:45

Spor Toto Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Teleset Mobilya Akhisarspor

Spor Toto Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı iki ekibin karşılıklı ataklarına sahne oldu. Fakat gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti. İkinci yarıda ev sahibi Sivasspor, 52. dakikada Hakan Arslan'la 1-0 öne geçti. 67. dakikada Akhisar'ın yeni transferi Dany 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fakat bu durumdan etkilenmeyen Akhisar, bu karttan 5 dakikada sonra 72'de Olcan rakip ağları havalandırdı.  Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar birer puana razı oldu. Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Akhisar da 20. puanını hanesine yazdırdı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.