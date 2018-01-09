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Demir Grup Sivasspor Paul Papp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

09 Ocak 2018 | 22:41

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'un Romanyalı defans oyuncusu Paul Papp ile sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor Paul Papp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'un Rumen defans oyuncusu Paul Papp'ı renklerine bağladı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Sivasspor, Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Savunma oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.

Geçen sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan 28 yaşındaki Paul Papp, Süper Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez forma giydi.

Romanya Milli Takımı oyuncusu da olan Paul Papp, Kardemir Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Sivasspor
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