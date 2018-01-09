Arouna Kone: 'Samet Aybaba babam gibi'

Demir Grup Sivasspor oyuncusu Kone ise bir teknik direktörün bir kulüpte başarılı olmak istiyorsa oyuncularla iletişim halinde olması gerektiğinin altını çizdi.



"Samet Aybaba benim için gerçek bir baba." ifadesini kullanan Kone, takıma ilk katıldığında diğer yabancı oyuncularla teknik direktörle nasıl iletişim kuracaklarını konuştuklarını anlattı.



Aybaba'nın ise kendisine "Bekleyin, sabırlı olun." dediğini aktaran Kone, "Altı ay geçti, bir aile gibi olduk. Herşeyin başı iletişim. Takım içerisinde yaşanan konuşmalar bizim gelişimimiz üzerinde çok etkili oldu. Hoca, sürekli bizimle iletişim içinde olmaya devam ediyor. Başarılı olmak için iletişim içinde olunmalıdır." dedi.



"Kendimi Fildişi Sahili'nde gibi hissediyorum"



Türk oyuncuların takım içinde daha çok sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Kone, büyük bir ülke olan Türkiye'de futbol için her şeyin olduğunu savundu.



Kone, yerli oyuncuların Türkiye'yi yurt dışında daha fazla temsil etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bir Müslüman olarak kendimi vatanımda gibi düşünüyorum. Yemek konusunda hiçbir sıkıntı yok. Afrikalı oyuncular için yemek çok önemli olduğu gibi Müslüman oyuncular için de önemlidir. Kendimi Fildişi Sahili'nde gibi hissediyorum." diye konuştu.



Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü, ancak olmazsa yine de futbol içinde kalacağını vurgulayan Kone, "Futbol zaten benim hayatım. Futbol kariyerimi bitirdiğimde teknik direktör olmak istiyorum. Ülkeme dönüp katkıda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

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