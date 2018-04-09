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Demba Ba'dan Erman Toroğlu'na sert yanıt!

09 Nisan 2018 | 19:01

Beşiktaş-Göztepe maçındaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Demba Ba'dan eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na çok ağır bir yanıt geldi.

Demba Ba'dan Erman Toroğlu'na sert yanıt!

Beşiktaş-Göztepe maçında sergilediği performansla bütün eleştiri oklarını üzerine çeken Demba Ba, suskunluğunu bozdu.

Senegalli forvet, resmi Twitter hesabından eski hakem ve şimdilerin futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun yaptığı bir yoruma sert bir cevap verdi.

Demba Ba, Toroğlu'nun kendisini göstererek "Kim bu arkadaş? Demba Ba. Gazı mı var, ne yapıyor? Adamın oyunla alakası yok. İnanılır gibi değil. Top oyuna giriyor, adamın hâlâ oyunla alakası yok. Ne enteresan değil mi?" sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

"Soyunma odasında ne olduğunu bilmeyen budalalar için yazıyorum. Tamamı ile marke etmem gereken oyuncu üzerine konsantreydim. Ki o oyuncu da önümde olan Babel'di.  Gol attırmamaya çalışıyordum."

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