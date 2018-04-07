Demba Ba'ya Beşiktaş'tan sevgi, Göztepe'den tepki

Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba’nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti.

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