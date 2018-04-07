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Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!
28 dakika önce
Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki! Beşiktaş-Göztepe maçının 50. dakikasında Selçuk Şahin oyundan alındı. Selçuk Şahin'un karısı Emel Şahin bu duruma twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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50. dakikada Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna Selçuk Şahin'i oyundan aldı ve yerine Tayfur Bingöl dahil oldu.
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Eşi Emel Şahin ise twitter hesabından Tamer Tuna'yı hedef alan paylaşım yaptı ve yapılan yorumları RT yaptı.
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