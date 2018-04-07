1 / 15 Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



2 / 15 50. dakikada Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna Selçuk Şahin'i oyundan aldı ve yerine Tayfur Bingöl dahil oldu.



3 / 15 Bu duruma Selçuk Şahin oyundan çıkarken tepki gösterdi.



4 / 15 Eşi Emel Şahin ise twitter hesabından Tamer Tuna'yı hedef alan paylaşım yaptı ve yapılan yorumları RT yaptı.



5 / 15 Emel Şahin "49. dakika her şey normal giderken oyuncu değiştirir misiniz anket yapıyorum arkadaşlar!?" şeklinde paylaşım yaptı.



6 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



7 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



8 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



9 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



10 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



11 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



12 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



13 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!



14 / 15 Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

