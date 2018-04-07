SPOR
Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

"Önemli olan gol değil, şampiyonluk"

"Önemli olan gol değil, şampiyonluk"

Beşiktaş-Göztepe maçına pompalı tüfekle gelmişler!

Beşiktaş-Göztepe maçına pompalı tüfekle gelmişler!

Manchester City 2 - 3 Manchester United (Maç özeti)

Manchester City 2 - 3 Manchester United (Maç özeti)

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

28 dakika önce

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki! Beşiktaş-Göztepe maçının 50. dakikasında Selçuk Şahin oyundan alındı. Selçuk Şahin'un karısı Emel Şahin bu duruma twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!
1 / 15

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2 / 15

50. dakikada Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna Selçuk Şahin'i oyundan aldı ve yerine Tayfur Bingöl dahil oldu.

3 / 15

Bu duruma Selçuk Şahin oyundan çıkarken tepki gösterdi.

4 / 15

Eşi Emel Şahin ise twitter hesabından Tamer Tuna'yı hedef alan paylaşım yaptı ve yapılan yorumları RT yaptı.

5 / 15

Emel Şahin "49. dakika her şey normal giderken oyuncu değiştirir misiniz anket yapıyorum arkadaşlar!?" şeklinde paylaşım yaptı.

6 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

7 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

8 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

9 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

10 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

11 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

12 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

13 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

14 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

15 / 15

Selçuk Şahin'in karısı Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki!

Anahtar Kelimeler:
Göztepe
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.