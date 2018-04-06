Göztepe Beto'nun sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı
06 Nisan 2018 | 17:49
Süper Lig'e bu sene yükselen ve ligin orta sıralarında yer alan Göztepe, transferlerine erkenden başladı. Sarı kırmızılı takım, başarılı kaleci Beto'yla olan sözleşmesini uzattı.
Süper Lig'e bu sezon yükselen İzmir ekibi Göztepe, Sporting Lizbon'dan sezon başında transfer ettiği tecrübeli kaleci Beto ile sözleşmesini yenilediğini açıkladı.
Sarı kırmızılı ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.
İLK YARININ EN ÇOK KONUŞULAN İSMİYDİ
Portekizli kaleci, ligin ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla adından oldukça bahsetti. 3 büyük takımların kalecisini de sollarken, spor kamuoyu tarafından ilk yarının en iyi kalecileri arasında gösterildi.
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