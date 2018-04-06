Göztepe Beto'nun sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

Süper Lig'e bu sezon yükselen İzmir ekibi Göztepe, Sporting Lizbon'dan sezon başında transfer ettiği tecrübeli kaleci Beto ile sözleşmesini yenilediğini açıkladı.



Sarı kırmızılı ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.



Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.



İLK YARININ EN ÇOK KONUŞULAN İSMİYDİ



Portekizli kaleci, ligin ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla adından oldukça bahsetti. 3 büyük takımların kalecisini de sollarken, spor kamuoyu tarafından ilk yarının en iyi kalecileri arasında gösterildi.

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