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Sabri Sarıoğlu birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı

2 saat önce

Galatasaray altyapısından yetişen Sabri Sarıoğlu'ndan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'a kötü haber geldi.

Sabri Sarıoğlu birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı
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Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

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Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadığı Burak Yılmaz'a 11'de yer vermedi.

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İşte Sabri Sarıoğlu'nun 11'i;

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Muslera

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Capone

6 / 14

Bülent Korkmaz

7 / 14

Ujfalusi

8 / 14

Hakan Ünsal

9 / 14

Okan Buruk

10 / 14

Ergün Penbe

11 / 14

Sneijder

12 / 14

Ribery

13 / 14

Arda Turan

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Drogba

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Göztepe
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