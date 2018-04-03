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Beşiktaş'ın Rafinha'yı sezon sonu bedavaya alacağı iddia edildi
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Sabri Sarıoğlu birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı
2 saat önce
Galatasaray altyapısından yetişen Sabri Sarıoğlu'ndan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'a kötü haber geldi.
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1
/ 14
Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.
2
/ 14
Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadığı Burak Yılmaz'a 11'de yer vermedi.
3
/ 14
İşte Sabri Sarıoğlu'nun 11'i;
4
/ 14
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/ 14
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