Selçuk Şahin 1 sezon daha Göztepe'de kalabilir

Göztepe UEFA Avrupa Ligi'ne katılsa bile kesinlikle kadro istikrarını bozmak istemeyen Mehmet Sepil'in 3 futbolcuyla yola devam etmek istediği bildirildi. Futbolculuk kariyerinin son dönemlerine giren 37 yaşındaki Selçuk Şahin'in 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve futbolu Göztepe'de bırakmayı düşündüğü ifade edildi.



Göztepe'de 2 sezondur görev alan Günay ve Tanju'nun da kontratlarını uzatma konusunda olumlu cevaplar bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde futbolcularla parasal konuları konuşacağı ve transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.



Göztepe'de yabancı futbolcular Kosanovic ve Leo Schwechlen'le ise sezon sonu görüşülecek. Leo, hafta içinde yaptığı açıklamada İzmir ekibinde çok mutlu olduğunu ve başkan Sepil'le yapacağı görüşmeyi beklediğini söylemişti.



Göztepe'de sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatan stoper Kadu'nun durumu ise Brezilya'daki doktorundan gelecek rapora göre belirlenecek. Sarı-kırmızılılarla 1 sezon daha mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin kronik bir sakatlığının olması halinde Göztepe ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.

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