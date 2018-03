Selçuk Şahin 1 sezon daha Göztepe'de kalabilir

Drochtersen / Assel 0-0 VfB Oldenburg

-

Eutin 08 1-2 Havelse

-

Jeddeloh 0-0 SW Rehden Almirante Brown 0-0 Talleres Remedios Club Atlas 0-0 General Lamadrid Sırbistan U17 1-2 Ukrayna U17 Almanya U17 1-0 Yunanistan U17 İtalya U19 0-1 Polonya U19 Ukrayna U19 0-1 Sırbistan U19 İrlanda Cumhuriyeti U19 0-0 Kosova U19 Adelaide Raiders 0-0 Adelaide Blue Eagles St. Pölten II 0-0 Schwechat

-

Stadlau 1-1 Austria Wien II Anif / Salzburg II 2-0 Rheindorf Altach II JS Kabylie 0-0 Blida MAS Taborsko 3-0 Banik Sokolov

-

Opava 0-0 Usti Nad Labem Mlada Boleslav U19 1-1 Banik Ostrava U19 Akademisk BK 0-0 Dalum

-

Odder 0-0 Bronshoj BK

-

VSK Arhus 0-0 Hillerod Jammerbugt 0-2 Middelfart

-

Skovshoved 2-1 Sydvest Concarneau 0-0 Red Star FC 93 Aberystwyth Town 0-0 Barry Town

-

Newtown 1-2 Llandudno FC

-

Prestatyn Town 0-0 Carmarthen Town Ermenistan 0-0 Estonya

-

Gürcistan 0-0 Litvanya

-

Kanada 0-0 Yeni Zelanda Kuzey İrlanda 1-1 Güney Kore HHC Hardenberg 3-0 Achilles 29 Bradford City 0-0 Gillingham

-

Bury 0-0 Wigan Athletic

-

Charlton Athletic 1-0 Plymouth Argyle Fleetwood Town 0-0 Northampton Town

-

Milton Keynes Dons 0-0 Blackpool

-

Peterborough United 0-0 Bristol Rovers Scunthorpe United 0-0 Rochdale

-

Shrewsbury 0-0 AFC Wimbledon

-

Southend United 0-0 Rotherham United Carlisle United 0-0 Cambridge United

-

Coventry 0-0 Grimsby Town

-

Crawley Town 0-0 Cheltenham Town Exeter City 0-0 Swindon Town

-

Forest Green Rovers 0-0 Mansfield Town

-

Morecambe 0-0 Lincoln City Newport County 0-0 Crewe Alexandra

-

Stevenage 0-0 Colchester

-

Wycombe Wanderers 0-0 Port Vale Aldershot Town 0-0 Boreham Wood

-

Barrow 0-0 Dover Athletic

-

Dagenham & Redbridge 0-0 Fylde Ebbsfleet United 0-0 Maidenhead United

-

Halifax Town 0-0 Solihull Moors

-

Leyton Orient 0-0 Woking Sutton United 0-0 Chester

-

Wrexham 0-0 Maidstone United AFC Telford United 0-0 Darlington 1883

-

Chorley 0-0 Boston United

-

Curzon Ashton 0-0 Tamworth Harrogate Town 0-0 Gainsborough Trinity

-

Kidderminster Harriers 0-0 Salford City

-

North Ferriby United 0-0 Blyth Spartans Southport 0-1 Alfreton Town

-

Stockport County 1-0 Leamington

-

United of Manchester 0-0 Bradford Park Avenue Bath City 0-0 Havant & Waterlooville

-

East Thurrock United 0-0 Chippenham Town

-

Eastbourne Borough 0-0 Truro City Hampton & Richmond 0-0 Braintree Town

-

Hemel Hempstead Town 0-0 Gloucester City

-

Hungerford Town 0-0 Welling United Oxford City 0-0 Dartford

-

St. Albans City 0-0 Poole Town

-

Weston-super-Mare 0-0 Bognor Regis Town Whitehawk 0-0 Concord Rangers Needham Market 0-0 Dulwich Hamlet Ashton United 0-0 Witton Albion

-

Grantham Town 0-0 Barwell

-

Mickleover Sports 0-0 Workington Biggleswade Town 0-0 Merthyr Town

-

Hereford FC 0-0 Gosport Borough Dundee United 0-0 Dunfermline Athletic

-

Greenock Morton 0-0 Brechin City

-

Queen Of The South 0-0 Livingston Airdrieonians 0-0 Raith Rovers

-

Albion Rovers 0-0 Alloa Athletic

-

Arbroath 1-0 Stranraer Forfar Athletic 0-0 East Fife Berwick Rangers 0-0 Edinburgh City

-

Clyde 0-0 Montrose

-

Peterhead 0-0 Annan Athletic Stenhousemuir 0-0 Elgin City

-

Stirling Albion 0-0 Cowdenbeath Lugo 0-0 Valladolid Rayo Vallecano II 0-0 Leganés II Cuneo 0-2 Pontedera

-

Olbia 1905 1-3 Alessandria Grand Bodo (K) 0-0 Trondheims-Örn (K)

-

Klepp (K) 0-1 Arna-Björnar (K)

-

Röa (K) 0-2 Lyn (K) Wisla Pulawy 0-0 Kluczbork

-

Rozwoj Katowice 0-0 GKS Belchatow Biala Podlaska (K) 0-0 Walbrzych (K) Kuban Krasnodar 0-1 Baltika Kaliningrad