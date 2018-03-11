Göztepe 2-1 Antalyaspor (Maç özeti)



Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe konuk ettiği Antalyaspor'u Demba Ba'nın yıldızlaştığı maçta 2-1 mağlup etti.



İzmir temsilcisinin gollerini 36 ve 74. dakikalarda Demba Ba attı. Devre arası transfer döneminde renklere bağlanan Senegalli golcü, böylece 6 maçta 4. golüne imza attı. Demba Ba'ya asistleri yapan Halil Akbunar da performansıyla alkış aldı.



Antalyaspor'un tek golü 80'de Doukara'dan geldi. Konuk ekipte 89'da Celustka direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Göztepe puanını 39'a yükseltirken, Antalyaspor 25 puanla tehlike bölgesinden kurtulamadı.

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