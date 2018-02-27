Demba Ba trafik cezası yedi
27 Şubat 2018 | 19:09
Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, İzmir'de trafik cezası yedi. Hatalı yere aracını park eden Demba Ba, trafik polisinin kestiği cezadan kurtulamadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında Çin'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Konak'ta trafiğe takıldı.
Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran Senegalli oyuncu, arabasını Çankaya'daki bir otel önünde hatalı yere park edince cezadan kurtulamadı.
Trafik polisinin Demba Ba'ya park cezası yazdığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.
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