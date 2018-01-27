Göztepe Demba Ba ile anlaşma sağladı

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Senegalli futbolcu Demba Ba ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirterek, "Demba Ba bugün Kayserispor ile Bornova Stadı'nda oynayacağımız maçı izleyecek. Ardından Fransa'ya gidip, salı de günü İzmir'e gelecek. Kendisiyle salı günü sözleşme imzalamayı planlıyoruz" dedi.



Çin'in Shanghai Shenhua takımında görev yaparken 2016 yazında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolüne gireceğini de sözlerine ekleyen Papatya, "İlk raporlara göre sağlık durumu gayet iyi, kendisinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Demba Ba ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Kendisi çok düzgün bir karakter" ifadelerini kullandı.



Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları da giydi.

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