Göztepe Poko'yla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Poko ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da mücadele eden orta saha oyuncusu Poko, 43 lig maçında forma giydi.



Göztepe Kulübü, Poko transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Göztepe kalecisi Beto ile Poko'nun yer aldığı videoda Beto, kendisine penaltıdan gol atmanın zor olduğunu, Poko’nun bunu başaran nadir oyuncular arasında yer aldığını söyledi. Ancak artık aynı takımda oynayacakları için Poko'nun bunu yapamayacağını ifade eden Beto, transferi ilan etti.



Fenerbahçe maçı hazırlıkları



Öte yandan Süper Lig'de 20 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.



Sarı-kırmızılı ekibin son transferi Andre Poko da antrenmanda yer aldı.



Gribal enfeksiyon sonucu beyin damarlarında gelişen rahatsızlık nedeniyle bilinç kaybı yaşayan Göztepe'nin altyapı oyuncularından Yusuf Aklan'ın tedavisinin ise yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

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