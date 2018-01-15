Göztepeli Yusuf Aklan yoğun bakımda

Süper Lig’in flaş takımlarından Göztepe’nin altyapı ekibinde son derece üzücü bir olay meydana geldi…



Göztepe U17 takımının geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından gribe yakalanan 17 yaşındaki kalecisi Yusuf Aklan, hafta içi yapılan idmanlara gelemedi. Karşılaşmada yedek bekleyen ve kulübede üşüten genç futbolcu İzmir’e dönüşte rahatsızlık geçirdi. Perşembe gecesi uyurken ateşi yükselen ve havale geçiren Yusuf, apar topar İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



3-4 GÜNDÜR KOMADA DURUMU HALA KRİTİK



Hemen yoğun bakıma alınan Yusuf’un vücudundaki iltihaplanmanın beyinciğine sıçradığı ve durumunun çok kritik olduğu öğrenildi. Perşembe gecesinden bu yana yoğun bakımda tutulan 17 yaşındaki file bekçisinin tedavisi henüz sonuç vermedi.



GÖZTEPE DE DOĞRULADI



Göztepe Kulübü, Yusuf Aklan'ın yoğun bakımda olduğunu doğrularken tedavisinin devam ettiğini belirtti.



Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;



Altyapı sporcularımızdan Yusuf Aklan gribal enfeksiyon sonucu beyin damarlarında gelişen rahatsızlık nedeniyle bilinç kaybı yaşamıştır. Oyuncumuzun tetkik ve tedavileri yoğun bakım şartlarında devam etmektedir.



Genç oyuncumuzun bir an önce aramıza dönmesi için dualarımız Yusuf ile...

PAYLAŞ