Jahovic'ten Beşiktaş açıklaması

Jahovic, Göztepe'nin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kariyeriyle ilgili, "Şu anki kararım, ocak ayının sonuna kadar Göztepe ile olumlu görüşmeler yapmak ve iyi bir kontratla burada kalmak" dedi.



Golcü futbolcu, Göztepe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bana teklif yapıldığı ve benim teklifi kabul etmediğim haberi kesinlikle yalan. Gazetelerde bazı haberler çıkıyor, bazı paralardan bahsediyorlar ama bu haberler ve benim olumsuz yanıt verdiğim iddiaları kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.



Makedon futbolcu, kendisiyle ilgilenen başka kulüplerin de olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



"Göztepe'de olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Önceliğim kulüp yetkilileri ve başkanımızla görüşüp kontratımı uzatmak. Ancak kulübümle anlaşamazsam kariyerimi düşünmek zorundayım. Benimle ilgilenen başka kulüpler de var. Tabii ki kalmak istiyorum ama olmazsa da bu benim ve Göztepe için dünyanın sonu değil. 30 yaşımdayım, ekonomik durumumu ve geleceğimi düşünmeliyim. Ocak ayında anlaşma olmazsa sene sonunda serbest kalabilirim. Serbest kaldığınızda çok daha fazla takımla anlaşma şansınız oluyor."



"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMADIM"

Jahovic, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığına yönelik haberlerle ilgili de şunları söyledi:



"Beşiktaş'tan bir teklif almadım ama belki menajerim böyle bir teklif almıştır ve kafamı karıştırmamak adına söylememiştir, bilemiyorum. Çünkü bu onun işi, bu konuyu onunla konuşmanız gerekiyor. Öncelikle Göztepe ile görüşmelerimi yapıp bunun pozitif sonuçlanmasını istiyorum. Bu görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa farklı şeyler düşünülebilir. Şu anda sadece ikinci yarıyı düşünüyorum. Tekliflerle menajerim ilgileniyor. Göreceğiz."



"AVRUPA KUPALARI HEDEFİNİ DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK"

Golcü futbolcu, Süper Lig'e yükseldikleri ilk yılda sergiledikleri performansla ilgili "Galatasaray maçı sonrasında 30 puanımız vardı, dürüst olmak gerekirse bu beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Sezon öncesinde amacımız ligde kalmaktı fakat oynadığımız iyi oyun ve topladığımız puanlarla Avrupa kupaları hedefini de düşünmeye başladık. Tabii ki bunun için söz vermiyorum ama taraftarımızın, efsane takımımızın yarı final oynadığından beri kurduğu rüyanın gerçekleşmesi için çalışacağız" şeklinde konuştu.



"GOL KRALI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Süper Lig'in ilk yarısında attığı 14 golle, Burak Yılmaz ve Bafetimbi Gomis ile zirvede yer alan Makedon oyuncu, gol krallığı hedefiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Gol kralı olacağıma inanıyorum. Neden olmasın. Umarım gollerime devam ederim ve Avrupa hedefine hatta belki de daha üstüne ulaşabiliriz. Aklımda bir gol sayısı yok. Benim kanımda gol atmak, golcülük var, her zaman daha fazlasını istemek var. Gomis ve Burak çok iyi oyuncular. Sezon sonuna doğru bu yarışın daha çekişmeli olacağına inanıyorum. Sonunda kimin gol kralı olacağını göreceğiz."



"GERÇEKTEN KOMİK BİR ANDI"

Göztepeli futbolcu, 17. haftada Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu taklit ettiği anı "O pozisyon bana göre fauldü. Rakibim sadece beni itmeyi düşünüyordu ve beni düşürdü. Hakeme baktım, faulü vermedi ve devam işareti yaptı. Eğer sert bir tepki verseydim kart görebilirdim, esprili bir şekilde tepki göstermek istedim. Gerçekten komik bir andı" ifadeleriyle anlattı.



Adis Jahovic, Süper Lig'de oynamanın, TFF 1. Lig'de oynamaktan daha kolay olduğunu savunarak, "1. Lig daha fazla baskı ve mücadeleye dayalı. Süper Lig'de ise daha fazla oynayabilecek alan bulabiliyorsunuz. Süper Lig'de daha fazla taktik ve sistem var." yorumunda bulundu.



"ELJIF ELMAS'IN BÜYÜK BİR YETENEĞİ VAR"

Jahovic, Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan vatandaşı Eljif Elmas'ın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Eljif'in Fenerbahçe'de bulunmasının sürpriz olmadığını vurgulayan Makedon oyuncu, "Eljif Elmas'ın büyük bir yeteneği var. Fenerbahçe'ye çok fazla şey katabilir. Çok parlak bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Eljif ile görüştüm, 'Eğer oynatılmıyorsan kiralık olarak gidip bir yerde oynaman senin için iyi olur.' dedim. Eljif bana, şans bulacağına inandığını söyledi" ifadelerini kullandı.



NO ADIS, NO PARTY

Göztepe taraftarının takıma büyük güç verdiğini anlatan Jahovic, kendisi için yapılan tezahüratlarla ilgili, "Taraftarlarımız müthiş. Onlar için söylenecek kelime yok. Hayatımda gördüğüm en iyi taraftar grubu. Onlar arkamızda olmasaydı bu puanları toplayamazdık, geçen sene de Süper Lig'e çıkamazdık. Taraftarlarımız sonuç ne olursa olsun her zaman arkamızda. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Makedon golcü "No Adis, no party" ifadesiyle taraftarlara mesaj göndererek sözlerini tamamladı.

