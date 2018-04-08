Musa Çağıran'dan hakeme tepki: Oradan golü nasıl gördü?

Musa Çağıran, Fenerbahçe'nin Skrtel ile bulduğu gol için ''Ben Halil Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Golden sonra yanına gittim. Hoca, 'Ben görmedim, yan hakem gördü' dedi. Ben golden sonra hemen yan hakeme baktım, öyle bir tavrı yoktu. Çizgide değildi yan hakem. Oradan nasıl golü verdi merak ediyorum? Biz de emek veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor forması giyen Anıl Karaer de maç sonunda bu pozisyon hakkında kısa bir açıklama yaparken ''Pozisyon için net bir şey söyleyemiyorum ama yakındım. Tahmin ediyorum ki top çizginin üzerindeydi. Ardından bu pozisyonda kaldık, takımı kötü etkiledi'' dedi.