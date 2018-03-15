Osmanlıspor ilk deplasman galibiyetini hedefliyor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.



Mor-sarılılar öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı Karabük’e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.

PAYLAŞ